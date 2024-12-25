У Повітряних силах розповіли, звідки росія атакувала енергетику України ракетами та дронами

У ніч на 25 грудня окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 184 повітряних цілей противника:

2 балістичні ракети KN-23 (район пуску – Воронезька обл.);10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (район пуску – Бєлгородська обл.)12 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);50 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Волгоградська обл., Каспійське море);4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська обл., рф);106 ударних БпЛА Shahed / дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, рф).

Станом на 12:00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей:

55 крилатих ракет Х-101, Х-55 см, «Калібр»;4 керованих авіаційних ракети Х-59/Х-69;54 ударних БпЛА Shahed / дронів-імітаторів різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. Внаслідок російської атаки є ураження.

Агентство Телевидения Новости