СБУ виявила працівницю сільської ради на Харківщині, яка перейшла на бік окупантів

Служба безпеки викрила ще одну колаборантку, яка обіймала керівну посаду в окупаційній адміністрації під час захоплення частини Харківської області. До повномасштабного вторгнення 50-річна жителька Куп’янського району працювала у Вільхуватській сільській раді.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Встановлено, що на початку серпня 2022 року колаборантка добровільно обійняла посаду «виконуючої обов’язки помічника начальника Великобурлуцького територіального управління» в окупаційній адміністрації Куп’янського району. За дорученням російських загарбників вона виконувала свої протиправні обов’язки на території села Рублене.

У псевдоустанові ворожа поплічниця забезпечувала становлення та функціонування владної вертикалі незаконних органів держави-агресора, залучала до співпраці з ворогом інших осіб, брала участь у нарадах керівництва окупаційної адміністрації.

Крім цього, вона незаконно збирала паспортні дані місцевого населення, які передавала представникам окупаційних органів влади.

Ще одним завданням колаборантки, яке їй ставили рашисти, було ведення особистого прийому мешканців окупованого населеного пункту, щоб створювати уяву нібито турботливого ставлення окупантів до місцевого населення.

Напередодні деокупації ворожа поплічниця втекла на територію держави-агресора і наразі переховується від слідства. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Жінці заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости