Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:45
Просмотров: 113

Синєгубов розповів, скільки будинків у Харкові залишилися без тепла та води

Синєгубов розповів, скільки будинків у Харкові залишилися без тепла та води

Зранку окупанти завдали щонайменше 12 ракетних ударів по промислових об’єктах та критичній інфраструктурі Харкова. Без електропостачання у Харкові та частково в області наразі перебувають 500 тисяч абонентів. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також в Харкові близько 520 тисяч абонентів залишилися без опалення та водопостачання. Тепло відсутнє в 2677 будинках. 

«Профільні служби ліквідовують наслідки ударів, аналізують масштаби руйнувань. У постійній комунікації з Офісом Президента, профільними міністерствами. Маємо відпрацьований алгоритм дій і досвід у вирішенні таких ситуацій – написав Синєгубов.

За словами Синєгубова, по частині з пошкоджень вже є орієнтовні терміни відновлення, проте строки начальник ОВА не озвучив.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 