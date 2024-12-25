Синєгубов розповів, скільки будинків у Харкові залишилися без тепла та води

Зранку окупанти завдали щонайменше 12 ракетних ударів по промислових об’єктах та критичній інфраструктурі Харкова. Без електропостачання у Харкові та частково в області наразі перебувають 500 тисяч абонентів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також в Харкові близько 520 тисяч абонентів залишилися без опалення та водопостачання. Тепло відсутнє в 2677 будинках.

«Профільні служби ліквідовують наслідки ударів, аналізують масштаби руйнувань. У постійній комунікації з Офісом Президента, профільними міністерствами. Маємо відпрацьований алгоритм дій і досвід у вирішенні таких ситуацій – написав Синєгубов.

За словами Синєгубова, по частині з пошкоджень вже є орієнтовні терміни відновлення, проте строки начальник ОВА не озвучив.

Агентство Телевидения Новости