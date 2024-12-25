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В Укренерго повідомили, як сьогодні вимикатимуть світло

В Укренерго повідомили, як сьогодні вимикатимуть світло

Сьогодні, 25 грудня, діятимуть три черги відключень світла для побутових споживачів. Заходи обмеження споживання застосовуються й для промисловості.

Про це повідомили в Укренерго.

Для побутових споживачів з 5:48 до 23:59 діють до трьох черг відключень одночасно.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуються з 15:00 до 23:59.

Причина тимчасового посилення обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки.

В Укренерго підкреслили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

«Нагадуємо, що «Укренерго» визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги – визначають обленерго. Коли світло з’являється за графіком – споживайте електроенергію ощадливо», – нагадують енергетики.

Агентство Телевидения Новости

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