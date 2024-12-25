Заочно засуджено блогера-пропагандиста з Харківщини, який поширює фейки про війну в Україні

До 10 років ув’язнення заочно засуджено проросійського блогера з Харківщини, який виправдовує збройну агресію росії. 55-річний пропагандист під час тимчасової окупації частини регіону разом із сім’єю втік на територію рф, де публічно підтримав агресивну війну проти України.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для розповсюдження ворожої пропаганди блогер використовує власні сторінки в популярних соцмережах. На цих ресурсах засуджений розповсюджує дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні, вихваляє кремлівський режим та виправдовує повномасштабне вторгнення рф.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила наявність публічних закликів до злочинних дій. Співробітники СБУ викрили злочинну діяльність чоловіка восени 2023 року та заочно повідомили йому про підозру.

На підставі зібраних СБУ доказів суд заочно визнав зловмисника винним за наступними статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України);ч. ч. 1, 2 ст. 436-1 (поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму);ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 (поширення матеріалів, у яких містяться виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України, виправдовування окупації частини території України, глорифікація представників збройних формувань рф).

Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання засудженого.

Агентство Телевидения Новости