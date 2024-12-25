Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:30
Просмотров: 50

Житель Харківщини організував бізнес з надання сексуальних послуг

Житель Харківщини організував бізнес з надання сексуальних послуг

Влітку 2022 року житель міста Лозова Харківської області налагодив нелегальний бізнес. Він підшукував жінок, які перебували в скрутному матеріальному становищі, та пропонував їм роботу – надання послуг сексуального характеру.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Усі організаційні моменти підозрюваний брав на себе: займався пошуком клієнтів та винаймав квартири, де і проходили зустрічі.

Наразі встановлюється повне коло причетних до вчинення вказаного злочину, а також потерпілих.

Це не єдиний «бізнес» підозрюваного і він уже потрапляв у поле зору правоохоронців. Слідством встановлено, що чоловік збував канабіс іншим особам під час особистих зустрічей — раніше йому було повідомлено про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів (ч. 1 ст. 307 КК України).

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 44-річному чоловіку за фактом втягнення особи в заняття проституцією з використанням її уразливого стану та сутенерства (ч. 1 ст. 303 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 