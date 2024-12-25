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У Харкові може з’явитися вулиця Спецпідрозділу KRAKEN

У Харкові може з’явитися вулиця Спецпідрозділу KRAKEN

До Харківської міської ради із пропозицією перейменування однієї з вулиць звернулися громадські організації. Активісти пропонують назвати вулицю Серпову на честь Спецпідрозділу «Кракен». 

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Щодо перейменування топоніма у Харкові проводиться громадське обговорення. Електронне голосування щодо перейменування проходить за посиланням.

Також подати пропозиції або зауваження щодо перейменування топоніма можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: rename@city.kharkiv.ua або за тел. (057) 760-79-68.

Агентство Телевидения Новости

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