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Кидав речі з вікна та стріляв у сусіда: у Харкові затримали агресивного чоловіка

Кидав речі з вікна та стріляв у сусіда: у Харкові затримали агресивного чоловіка

У Харкові затримали 36-річного чоловіка, який стріляв у сусіда через зауваження. Інцидент стався 23 грудня в одному з будинків на проспекті Аерокосмічному. Зловмисник також пошкодив автомобіль потерпілого, викинувши на нього невідомий предмет.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

23 грудня приблизно о 12 годині дня мешканець однієї з квартир будинку на проспекті Аерокосмічному в Харкові почав викидати речі з вікна. Свідком цього став його сусід, який у цей час знаходився у дворі будинку. Чоловік зробив зауваження підозрюваному, у відповідь той став виражатись нецензурною лексикою на його адресу.

Щоб помститись за зроблене зауваження, зловмисник взяв револьвер, який зберігав у квартирі, та здійснив три постріли у бік сусіда. Продовжуючи лаятись, чоловік умисно скинув невстановлений наразі предмет на автомобіль, припаркований у дворі будинку, який належить потерпілому, чим пошкодив лобове скло автівки.

Вгамували хулігана співробітники поліції, які прибули на місце події і затримали його.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 36-річному чоловіку в хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням предмета, заздалегідь заготованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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