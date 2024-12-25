Комендантська година на зимові свята на Харківщині: чи будуть зміни

Час комендантської години на зимові свята у Харкові та області залишається незмінним. Проте громадян закликають бути пильними та не ігнорувати повітряні тривоги та уникати масових гулянь.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Закликаємо жителів Харківщини провести свята вдома, уникаючи місць скупчення людей, адже ворог підступно запускає дрони та ракети в тому числі і по середмістю. В жодному разі не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – звернувся до жителів Харківщини Синєгубов.

Нагадаємо, 25 грудня, з 6:00 до 6:30, збройні сили рф здійснили масовану ракетну атаку на Харків та передмістя. Для ударів по Салтівському району окупанти застосували ракети С-400, для обстрілу Немишлянського району – Х-35. За даними прокуратури, зафіксовано щонайменше десять влучань. Зазнали поранень шестеро людей.

Агентство Телевидения Новости