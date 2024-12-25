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Близько десятка вибухів за пів години: Різдво по-харківськи

Близько десятка вибухів за пів години: Різдво по-харківськи

Різдвяний ранок у Харкові: 25 грудня з 6:00 до 6:30 росіяни атакували Харків – кожні кілька хвилин били по місту балістичними ракетами. Загалом завдали близько десяти ударів. Внаслідок обстрілу отримали поранення шестеро людей.

Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури

Це співробітники підприємств і люди, які мешкають в будинках біля цих підприємств, де було влучання. О 6:00 ранку росіяни використовували балістичні ракети. Попередньо, це С-300 або С-400: зараз вилучаються уламки для проведення експертизи.

Як зазначили в прокуратурі, російська атака була скерована на інфраструктуру та виробничі підприємства. Близько 8:30 ранку ворожий «шахед» влучив у приватний будинок в Основ’янському районі, розпочалася пожежа. Людей у будівлі не було, обійшлося без постраждалих. Втім, оселя вщент знищена вогнем. Близько 10:00 ще один ворожий безпілотник у небі над Харковом збили Сили оборони.


Агентство Телевидения Новости

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