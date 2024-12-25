Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:07
Просмотров: 54

Взято під варту жителя Харківщини, який намагався спалити живцем співмешканку

Взято під варту жителя Харківщини, який намагався спалити живцем співмешканку

На Харківщині взяли під варту 52-річного чоловіка, який намагався спалити живцем свою співмешканку. За даними правоохоронців, під час сварки він облив її бензином та підпалив. Жінку з важкими опіками госпіталізували, а зловмиснику повідомлено про підозру в замаху на вбивство з особливою жорстокістю.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

23 грудня цього року в селі Башилівка Лозівського району підозрюваний та його співмешканка вживали алкогольні напої. Посиденьки переросли у сварку. Чоловік схопив пляшку, в якій знаходився бензин, та вилив його на одяг жінки, після чого підпалив.  

Спочатку зайнявся одяг потерпілої, потім виникла пожежа в будинку. Вогонь побачили сусіди, які й викликали допомогу. Потерпілу з термічними опіками ушпиталено до лікарні в тяжкому стані, медики продовжують боротися за її життя.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 52-річному чоловіку за фактом замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю (ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 