Взято під варту жителя Харківщини, який намагався спалити живцем співмешканку

На Харківщині взяли під варту 52-річного чоловіка, який намагався спалити живцем свою співмешканку. За даними правоохоронців, під час сварки він облив її бензином та підпалив. Жінку з важкими опіками госпіталізували, а зловмиснику повідомлено про підозру в замаху на вбивство з особливою жорстокістю.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

23 грудня цього року в селі Башилівка Лозівського району підозрюваний та його співмешканка вживали алкогольні напої. Посиденьки переросли у сварку. Чоловік схопив пляшку, в якій знаходився бензин, та вилив його на одяг жінки, після чого підпалив.

Спочатку зайнявся одяг потерпілої, потім виникла пожежа в будинку. Вогонь побачили сусіди, які й викликали допомогу. Потерпілу з термічними опіками ушпиталено до лікарні в тяжкому стані, медики продовжують боротися за її життя.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 52-річному чоловіку за фактом замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю (ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Агентство Телевидения Новости