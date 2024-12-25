У Харкові без опалення залишаються понад 1300 будинків

Станом на вечір 25 грудня в Харкові частково відновлено подачу центрального опалення до 1378 житлових будинків – це близько 200 тисяч квартир.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Роботи з відновлення теплопостачання тривають. Як запевнив Ігор Терехов, комунальні служби працюватимуть й у нічний час, щоб якомога швидше повернути тепло до всіх будинків.

Нагадаємо, сьогодні вранці Харків пережив чергову масову ракетну атаку на обʼєкти енергетики. Як заявив Терехов, окупанти запустили по місту 12 ракет – цілили по котельнях, ТЕЦ, обʼєктах електроенергетики – після атаки система опалення потребувала перезапуску.

Агентство Телевидения Новости