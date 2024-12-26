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У Харкові трамвай №20 тимчасово змінить маршрут, а №3 – не курсуватиме

У Харкові трамвай №20 тимчасово змінить маршрут, а №3 – не курсуватиме

Рух трамваїв на вул. Євгена Котляра, на ділянці від вул. Великої Панасівської до вул. Полтавський Шлях, а також на вул. Полтавський Шлях, майдані Сергіївському, майдані Павлівському, вул. Університетській, вул. Греківській та у пров. Рибасівському буде припинений з 21:10 і до закінчення руху 26 грудня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом контактної мережі.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№20: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – Новоіванівський міст – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська»;

№3: не курсує.

Агентство Телевидения Новости

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