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На Харківському напрямку 3 ОШБр підірвала склад боєприпасів окупантів: відео
Батальйон безпілотних систем Третьої штурмової бригади завдав росіянам втрат на Харківському напрямку. За інформацією військових, було знищено два міномети, легкий автомобіль, кілька укриттів із технікою.
Про це повідомили в 3 ОШБр.
Також українські захисники завдали втрат піхоті противника в окопах, будівлях та сховках. Окрім цього, FPV-дрон ліквідував укриття розрахунку БпЛА та мінометників.
Фіналом операції став підрив складу боєприпасів окупантів, який після влучання спалахнув та детонував.