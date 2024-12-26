Новий виконувач обов’язків директора Департаменту охорони здоров’я призначений у Харкові

Виконувачем обов’язків директора Департаменту охорони здоров’я призначено Віктора Ярмолюка.

Про це повідомляє міськрада.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.

У 1998 році Віктор Ярмолюк закінчив Донецький державний медичний університет ім. М. Горького з дипломом спеціаліста за спеціальністю «Лікувальна справа», у 2005 році – Донецький національний університет (магістратура) за спеціальністю «Менеджмент організацій». Має загальний стаж роботи в медичних установах і навчання в профільних близько 30 років.

З липня 2023 року обіймав посаду директора КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни» міста Святогірська (Донецька обл.).

Агентство Телевидения Новости