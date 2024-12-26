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Понад 200 тисяч будинків у Боснії знеструмлені внаслідок снігопаду

Понад 200 тисяч будинків у Боснії знеструмлені внаслідок снігопаду

Понад 200 тисяч будинків по всій Боснії й Герцеговині були знеструмлені у середу, 25 грудня, після того, як напередодні снігова буря спричинила масштабні перебої в кількох балканських країнах, повідомила влада.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на заяву влади та енергетичних компаній країни, передає «Європейська правда».

За повідомленнями двох енергетичних компаній країни, міста і села в основному на північному заході та в центрі Боснії страждають від безперервних перебоїв в подачі електроенергії.

Снігопад припинився в середу, 25 грудня, але багато доріг залишилися заблокованими, відрізавши доступ до міст і сіл.

«Наші бригади постійно перебувають на місці, роблячи все, що в їхніх силах», – сказала Єлена Маркович, прессекретарка розподільчої компанії Elektroprenos BiH.

За її словами, більшість ліній електропередач знаходяться у важкодоступних районах.

У сусідній Хорватії аварійні бригади повідомили, що врятували 48 людей, яких засипало під снігом у центральній частині регіону Ліка.

Агентство Телевидения Новости

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