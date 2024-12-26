Минулої доби внаслідок обстрілів окупантів одна людина загинула, шестеро дістали поранення

25 грудня поліцейські здійснили 22 огляди місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 8 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Армія рф завдала ударів з різних видів озброєння по Харкову та населених пунктах Харківської області.В Богодухівському районі під ракетним обстрілом армії рф перебувало село Мурафа. Пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди.

По Харківському району ворог вгатив Іскандером-М, Х-59, застосував безпілотники «Шахед», FPV-дрони. В населених пунктах району Сіряки, Подворки, Пісочин, Кулиничі, Наукове, Бабаї, Лобанівка, Селекційне, Яковлівка внаслідок російських обстрілів пошкоджені приватні домоволодіння, СТО, магазин, гаражі, господарчі споруди.

По селу Нижній Бишкин Чугуївського району країна-терорист вдарила ракетою Х-59. Пошкоджено ЛЕП.

По селищу Слобожанське, селу Тернова ворог ударив «шахедами». Пошкоджена територія приватного підприємства, приватний будинок.Ракетного удару армія рф завдала по місту Златопіль Лозівського району. Пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Град» в селі Новоосинове Куп’янського району загинула цивільна жінка. Пошкоджені житлові будинки.

Харків армія рф почала обстрілювати близько 6:00. Проти харків’ян ворог застосував С-300, С-400, Х-59, БпЛА «Шахед». В шести районах міста пошкоджені житлові та нежитлові будинки, багатоповерхівки, гаражі, об’єкти цивільної інфраструктури, автомобілі, приватні домоволодіння. Дістали поранення шестеро цивільних громадян.

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація.

25 грудня з селища Куп’янськ-Вузловий, села Борова, села Піски-Радьківські поліцейські евакуювали 9 людей, у тому числі одну дитину.

Агентство Телевидения Новости