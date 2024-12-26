У росії натякнули, що готові домовлятися з Трампом по війні в Україні

У росії натякають, що готові домовлятися з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа щодо «врегулювання» війни в Україні.

Про це повідомляє УНІАН.

Як передають росЗМІ, про готовність до таких «консультацій» заявив міністр закордонних справ росії Сергій Лавров, повторивши, що перемир’я в Україні Кремль не влаштовує: «потрібні остаточні юридичні домовленості».

Як додав Лавров, він сподівається, що адміністрація Трампа вникне в першопричини «конфлікту», і сказав, що росія не висуває попередніх умов щодо переговорів, це «вимоги виконати домовленості, які вже були».

Окремо Лавров заявив, що нібито Франція «за закритими каналами» кілька разів пропонувала росії налагодити діалог щодо України без участі Києва.

Крім того, він цинічно прокоментував удари росії по мирних українських містах, заявивши, що Москва обирає цілі з огляду на загрози для росії, і що це можуть бути й центри ухвалення рішень у Києві.

Агентство Телевидения Новости