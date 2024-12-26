У Харкові на вулиці Астрономічній тимчасово заборонений рух транспорту

Рух транспорту на вул. Астрономічній, на ділянці від вул. Академіка Проскури до в’їзду Астрономічного, заборонений до 17:00 28 грудня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням КП «Харківводоканал» аварійно-відновлювальних робіт на мережах водовідведення.

Об’їхати закриту ділянку можна вул. Академіка Проскури, пр. Жуковського, в’їздом Астрономічним та іншим прилеглими вулицями.

У зв’язку з цим автобус №33 курсуватиме за зміненим маршрутом: ст. м. «Держпром» – пр. Незалежності – пр. Науки – вул. 23 Серпня – вул. Космонавтів – вул. Дерев’янка – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – пр. Жуковського (Свято-Миколаївський храм).

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