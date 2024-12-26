На Харківщині викрили посадовця міськради: намагався привласнити 5 млн грн, виділених на відбудову житла

Служба безпеки України та Національна поліція викрили та блокували протиправну схему, яку організував заступник начальника однієї з міських рад Харківщини.

Посадовець намагався привласнити кошти, виділені територіальній громаді на відбудову зруйнованого та пошкодженого рашистами житла, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Встановлено, що чиновник очолював комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти внаслідок збройної агресії рф проти України.

За матеріалами справи, чоловік підшукував будинки, які потребували відновлення, складав фіктивні акти пошкодження майна та укладав незаконні угоди в межах державної програми «єВідновлення».

До протиправної схеми він залучив свою близьку родичку, яка допомагала «виводити» гроші та ще двох спільників. Один зі зловмисників складав завідомо неправдиві експертні звіти про обстеження житлових будинків, значно завищуючи обсяг пошкоджень або руйнувань об’єкта.

Співробітники СБУ та Нацполіції завчасно викрили злочинців та блокували протиправну схему. За попередніми даними сума завданих державі збитків могла становити 5 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів, під час яких вилучили грошові кошти та документи з доказами протиправної діяльності.

Наразі усім фігурантам повідомили про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за наступними статтями Кримінального кодексу України:

-ч. 5 ст. 191, чч. 2,5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, чч.4,5 ст. 191 КК України (співучасть, замах та привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану);

-ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності усіх причетних осіб.

Агентство Телевидения Новости