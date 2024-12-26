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У Харкові та області тимчасово припинять вимикати світло

У Харкові та області тимчасово припинять вимикати світло

Відключень світла у Харкові, а також Харківській області не буде доти, доки усюди не відновлять опалення, а також гарячу воду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

За словами Синєгубова, вчора, 25 грудня, було досягнуто домовленості з головою уряду Денисом Шмигалем й профільними міністерствами щодо зняття лімітів з енерговикористання на території Харкова та області.

«Це означає, що відключення до мешканців застосовуватися не будуть наразі, поки не буде нормалізована ситуація із теплопостачанням і з постачанням гарячої води. Це принципова позиція уряду для того, щоб підтримати харків’ян», – пояснив він.

Агентство Телевидения Новости

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