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Третя штурмова захопила у полон групу окупантів на Харківщині (відео)
Під час бойових дій на Харківському напрямку військові Третьої штурмової бригади зачистили позиції противника та взяли у полон групу російських окупантів.
Про це повідомили в 3 ОШБр.
Операція розпочалася з вогневого удару, якого завдали танкісти бригади по укріпленнях ворога. Після цього в атаку пішла піхота, яка у стрілецькому бою змусила противника здатися. Попри артилерійські обстріли з боку росіян, українські захисники взяли у полон групу загарбників.
Відео штурмових дій опублікував 1-й штурмовий батальйон Третьої штурмової бригади.