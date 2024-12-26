Третя штурмова захопила у полон групу окупантів на Харківщині (відео)

Під час бойових дій на Харківському напрямку військові Третьої штурмової бригади зачистили позиції противника та взяли у полон групу російських окупантів.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

Операція розпочалася з вогневого удару, якого завдали танкісти бригади по укріпленнях ворога. Після цього в атаку пішла піхота, яка у стрілецькому бою змусила противника здатися. Попри артилерійські обстріли з боку росіян, українські захисники взяли у полон групу загарбників.

Відео штурмових дій опублікував 1-й штурмовий батальйон Третьої штурмової бригади.

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