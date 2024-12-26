Двом прокурорам та двом посадовцям МСЕК повідомлено про підозру в зловживанні при отриманні інвалідності

У ході розслідування кримінального провадження щодо фактів неправомірного отримання груп інвалідності посадовими особами прокуратури різних рівнів повідомили про підозру у шахрайстві двом прокурорам. Також двом службовим особам медико-соціальних експертних комісій повідомлено про підозру у службовому підробленні.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

За даними слідства, керівник та заступник керівника окружних прокуратур у різних областях країни незаконно отримали статуси осіб з інвалідністю II групи. В результаті один підозрюваний шахрайським шляхом заволодів понад 1 млн грн пенсійних виплат, а інший – понад 400 тис. грн.

Також установлено, що службові особи МСЕК безпідставно встановили прокурорам другу групу інвалідності безстроково, про що зазначили у своїх актах огляду, які надалі направили до органів Пенсійного фонду України для нарахування та виплати пенсій.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад. Розслідування зловживань в системі медико-соціальної експертизи триває. Встановлюються інші причетні до корупційних схем.

Крім цього, завершено службове розслідування щодо можливих зловживань з отримання груп інвалідності прокурорами, висновки якого долучено до матеріалів згаданого кримінального провадження. В ході його проведення з органів прокуратури звільнено п’ятьох прокурорів, ще сімох – звільнено з адміністративних посад.

Агентство Телевидения Новости