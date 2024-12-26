Стрільба, такмед, військова топографія: чому вчать у харківському центрі підготовки до нацспротиву

Знімаємо зброю із запобіжника. Досилаємо патрон у патронник. Ставимо на запобіжник. Десять пострілів робимо поодиноких, цілимося на хрест мішені.

На стрільбах кожен учень харківського обласного центру підготовки населення до національного спротиву опановує мистецтво володіння зброєю у супроводі інструктора. Потім разом перевіряють влучність.

Олександр Губський, інструктор Харківського обласного центру підготовки населення до національного спротиву

Справа зі стрільби була, повен магазин набоїв. Десятьма одиничними і короткими чергами. Відстань 100 м до мішеней. Відстрілялись, я вважаю, що добре. Для першого разу це дуже добре.

Світлана та Ліна із Зачепилівки навчились поводитися зі зброєю тут, під час базового курсу загальновійськової підготовки. Жодного остраху – лише зосередженість та бажання влучити по мішені, діляться враженнями жінки та дякують за настанови інструкторам центру.

Світлана Пономарьова, волонтерка

Щоб бути готовим в будь-якій ситуації захистити себе, свою батьківщину, Україну. Навчилися тактичної медицини, стріляти, маскуванню, навчились розрізняти види мін, гранати.

Ліна Чопик, керівниця школи мистецтв

Це знання, які потрібні кожному. Не залежно від посади, від статусу, цивільний чи військовий, це все потрібно. Це для мене був перший досвід. Я вважаю, що я впоралася на 99%.

Бойовий досвід мають більшість з дванадцяти інструкторів центру. Пан Юрій зараз на реабілітації після інфаркту. Пройшов курс інструктора базового рівня, військовій спеціальності навчався у Великобританії. Згадує перші дні великої війни та наголошує на важливості навчання для цивільних громадян.

Юрій Немилостивий, інструктор Харківського обласного центру підготовки населення до національного спротиву

По-перше, людина має розуміти, що це за зброя, що це таке, що з себе представляє автомат. Це не просто якась залізяка. Це індивідуальна штатна зброя, призначена для знищення ворога та його вогневих засобів. Людина повинна усвідомлювати, що це таке, а вже потім вивчати його тактико-технічні характеристики: на яку відстань він працює, як він працює, балістику кулі. Це дуже розлога й складна наука.

Навчання у центрі розпочалися понад пів року тому. За цей час майже тисяча людей пройшли курс базової загальновійськової підготовки. Діяльність центру поширюється на три райони – Богодухівський, Берестинський та Харківський. В одній групі, зазвичай, навчаються до тридцяти людей.

Олександр Заліван, директор Харківського обласного центру підготовки населення до національного спротиву

Тобто, перше – це ми даємо можливість надати допомогу своїй дитині, своїй родині, це тактична медицина: зупинити кровотечу, накласти турнікет, забезпечити перевезення або перенесення людини в безпечне місце. Ми вчимо діяти в надзвичайних ситуаціях, коли є катастрофа або удари противника і трагічні наслідки. Це забезпечує в першу чергу психологічну стійкість людини, а наявність таких груп у громаді забезпечує її соціальну стійкість.

Курс підготовки у центрі триває майже сто годин. Наразі сертифікати про закінчення курсу отримала чергова група й охочих навчатись більшає. У прифронтовій зоні навички, які люди опановують у центрі, допомагають почуватись впевненіше та, за потреби, застосувати зброю для захисту.





Агентство Телевидения Новости