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Окупанти завдали удару по Харківському району: є жертви (оновлено)

Окупанти завдали удару по Харківському району: є жертви (оновлено)

Вдень 26 грудня росіяни завдали удару по житловому сектору селища Слатине Харківського району.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«За попередніми даними, є жертви та постраждалі серед цивільного населення», – написав він.

На місце влучання виїхали бригади швидкої допомоги та оперативні служби.

Оновлено о 14:52. Як повідомив Задоренко, відомо про щонайменше одного загиблого місцевого жителя, ще декілька людей зазнали поранень різних ступенів важкості.

Агентство Телевидения Новости

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