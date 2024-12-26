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Одна людина загинула та троє зазнали поранень внаслідок обстрілу Харківщини
26 грудня близько 14:15 внаслідок влучання двох КАБів у селищі Слатине Харківського району було пошкоджено приміщення фермерського господарства.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Один цивільний чоловік загинув, це працівник господарства. Ще двоє поранених.
Також о 14:30 ворог вдарив по місту Золочів Богодухівського району.
Постраждав 41-річний чоловік, пораненого госпіталізували.
На місцях влучань працюють екстрені служби.