Одна людина загинула та троє зазнали поранень внаслідок обстрілу Харківщини

26 грудня близько 14:15 внаслідок влучання двох КАБів у селищі Слатине Харківського району було пошкоджено приміщення фермерського господарства.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Один цивільний чоловік загинув, це працівник господарства. Ще двоє поранених.

Також о 14:30 ворог вдарив по місту Золочів Богодухівського району.

Постраждав 41-річний чоловік, пораненого госпіталізували.

На місцях влучань працюють екстрені служби.

Агентство Телевидения Новости