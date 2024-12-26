У прикордонній громаді на Харківщині показали наслідки бомбардування

26 грудня о 13:50 російська авіація завдала ударів по околиці селища Золочів Харківської області. За попередніми даними, окупанти застосували дві керовані авіабомби для обстрілу.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Внаслідок влучання пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди, енергомережі.

О 14:05 окупанти скинули ще два КАБи на місцеве сільгосппідприємство. У результаті обстрілу зруйновано два складські приміщення, пошкоджено 17 одиниць сільгосптехніки. Дістав поранення 41 річний чоловік, працівник підприємства. Постраждалого у стані середньої важкості госпіталізували.

О 14:20 ще одна авіабомба влучила по відкритій місцевості біля села Орішанка. Інформація про пошкодження та постраждалих не надходила.

Агентство Телевидения Новости