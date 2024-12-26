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Прикордонники знищують техніку та укріплення ворога на Харківщині: відео

Прикордонники знищують техніку та укріплення ворога на Харківщині: відео

Протягом тижня оператори ударних дронів прикордонної комендатури розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» бригади «Помста» завдали ударів по ворожій техніці та позиціях окупантів на Куп’янському напрямку.

Про це повідомили в ДПСУ.

Зокрема, було знищено танк Т-72 російських окупаційних сил, а ще один броньований транспортний засіб пошкоджено.

Також українські безпілотники завдали ударів по двох одиницях ворожого автотранспорту, броньовику, двох БМП, трьох генераторах, складу боєкомплекту, а також трьох пунктам управління БпЛА противника.

Оператори «Феніксів» знищили кілька укриттів з особовим складом ворога.

Агентство Телевидения Новости

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