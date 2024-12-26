До 15 років тюрми заочно засуджено колаборанта, який влаштувався «дільничним» до окупантів на Харківщині

Заочний вирок отримав колаборант, який входив до складу окупаційного «мвс рф» під час окупації частини Харківщини. Вирок суду – 15 років ув’язнення.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Встановлено, що під час окупації с. Козача Лопань фігурант вступив до рядів окупаційного «відділу міліції», який діяв на території тимчасово захопленої громади. Там колаборанта призначили «дільничним інспектором міліції» в захопленому селі Стрілеча.

На цій «посаді» він брав участь у каральних рейдах російських загарбників проти мирних жителів. Зокрема, вдирався до їх помешкань, обшукував та складав списки проукраїнських мешканців, які залишились в окупації.

Крім того, засуджений обходив покинуті домівки українців, які виїхали на підконтрольну територію, щоб «розквартирувати» там рашистів.

Напередодні звільнення села від окупантів зловмисник втік до росії, де поки що переховується від українського правосуддя.

Співробітники СБУ викрили злочинну діяльність зловмисника та заочно оголосили йому підозру під час проведення стабілізаційних заходів на деокупованих територіях восени 2022 року.

На підставі зібраних СБУ доказів суд заочно визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання засудженого.

Агентство Телевидения Новости