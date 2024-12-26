На Харківщині трирічна дівчинка зіграла в хованки: дитину шукали з поліцією

26 грудня на лінію 102 зателефонувала жителька одного із сіл Печенізької громади на Харківщині та повідомила, що її трирічна донька, яка гралася на подвір’ї, зникла. Самостійні пошуки не дали результату.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

На розшук дитини залучили увесь особовий склад райуправління поліції. Та вже менш ніж за пів години дівчинку знайшли правоохоронці.

Виявилось, що весь час мала ховалася від батьків на подвір’ї. Дівчинка розповіла, що вирішила погратися з батьками в хованки.

Поліцейські провели з батьками профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости