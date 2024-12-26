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ТОП-10 вакансій на Харківщині: яких фахівців бракує

ТОП-10 вакансій на Харківщині: яких фахівців бракує

Станом на 26 грудня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1763 вакансій.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Десять професій з найвищими зарплатами:

Головний бухгалтер – 30 600 грн.Водій тролейбуса – 25 000 грн.Електромеханік – 24 990 грн.Завідувач лабораторії – 23 000 грн.Лікар загальної практики-сімейний лікар – 21 000 грн.Бляхар – 20 000 грн.Офісний службовець (документознавство) – 19 000 грн.Інженер зі стандартизації – 17 500 грн.Реєстратор медичний – 17 000 грн.Касир – 16 000 грн.

З питань зайнятості можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69. 

Агентство Телевидения Новости

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