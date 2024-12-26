У Харкові чоловік замаскував казино під продуктовий магазин

У нежитловому приміщенні по вулиці Владислава Зубенка у Харкові 50-річний чоловік організував «бізнес» з азартними іграми без ліцензії, встановивши гральні автомати. Щоб приховати незаконну діяльність, підприємець на будівлі встановив вивіску «Продукти, морозиво».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Крім того, у магазині фігурант реалізовував фальсифікований алкоголь – коньяк та горілку.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний закуповував контрафакт у тарах обʼємом 10 л. Надалі він розливав їх у менші ємності та збував. Так, півлітра контрафакту коштували для клієнтів 75 гривень.

Правоохоронці припинили незаконну діяльність фігуранта влітку цього року.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за фактом організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, а також за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 204 КК України).

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