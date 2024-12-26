У Харкові за підозрою у вбивстві затримали чоловіка

Жителя Немишлянського району Харкова підозрюють у вбивстві співмешканки. За даними поліції, зловмисник побив, а потім задушив 38-річну жінку.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

До відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області 25 грудня близько 16:00 надійшло повідомлення про те, що 56-річний чоловік, ймовірно, убив свою співмешканку.

Як з’ясувалося, напередодні між співмешканцями виникла сварка, чоловік побив жінку, взяв мотузку та задушив. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, він замотав тіло у ковдру та виніс до недобудованого гаража, розташованого поряд.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости