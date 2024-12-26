Росіяни скинули КАБи на два господарства на Харківщині: одна людина загинула

26 грудня близько 14:05 війська рф завдали двох авіаційних ударів по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області. Пошкоджено чотири житлових будинки, а також складські приміщення та щонайменше 17 одиниць техніки сільськогосподарського підприємства.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

41-річний співробітник агропідприємства зазнав поранень. Постраждалого доставили до лікарні.

Також сьогодні близько 14:15 збройні сили рф вдарили двома КАБами по фермерському господарству у с. Слатине. Один працівник загинув. Ще один працівник постраждав, медики надали йому допомогу на місці.

За процесуального керівництва Богодухівської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости