У Дергачівській громаді на Харківщині показали наслідки трьох ударів КАБами

Під час сьогоднішнього бомбардування селища Слатине Харківського району близько 14:15 окупанти скинули на населений пункт три керовані авіабомби. Удари прийшлися по території сільськогосподарського підприємства та по приватному сектору.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Від уламкових уражень на місці загинув 67-річний працівник підприємства, який у цей час перебував на робочому місці.

Ще один 40-річний чоловік зазнав численних поранень різних частин тіла, у стані середньої тяжкості він доставлений до лікарні, наразі його життю нічого не загрожує.

Також пошкоджено не менше десяти приватних будинків, автівки, адміністративну будівлю.

«Жодних військових та військової техніки на вказаній території не було, що вкотре підтверджує невиправданий цинізм нашого ворога», – зазначив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости