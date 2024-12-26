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Вибиті вікна, пошкоджені автівки: правоохоронці показали наслідки влучання дрона у Харкові
26 грудня о 14:45 росіяни завдали удару безпілотником літакового типу під назвою «Молнія 1» по Харкову. Зафіксоване влучання в Індустріальному районі.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Російський БпЛА вибухнув у дворі багатоповерхового житлового будинку. У результаті було вибито близько 30 вікон та пошкоджено три приватні автомобілі.
Травмованих осіб немає.
За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.