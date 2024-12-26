Вибиті вікна, пошкоджені автівки: правоохоронці показали наслідки влучання дрона у Харкові

26 грудня о 14:45 росіяни завдали удару безпілотником літакового типу під назвою «Молнія 1» по Харкову. Зафіксоване влучання в Індустріальному районі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Російський БпЛА вибухнув у дворі багатоповерхового житлового будинку. У результаті було вибито близько 30 вікон та пошкоджено три приватні автомобілі.

Травмованих осіб немає.

За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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