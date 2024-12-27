На Харківщині попрощалися з бійцем кулеметного відділення

20 грудня госпіталі помер солдат Михайло Данилюк. Захисник дістав тяжкі поранення під час виконання службових обов’язків у селі Зелене на Харківщині.

Про це повідомили у Валківській міській раді.

Михайло народився 17 листопада 1992 року в селі Завій Калуського району Івано-Франківської області. До початку війни працював будівельником, з 2022 року служив у складі 127-ї бригади ТРО. Учасник бойових дій, нагороджений відзнаками «За визволення Харківської області» та «За оборону Бахмута».

«14 листопада під час виконання обов’язків військової служби з захисту Батьківщини водій кулеметного відділення взводу вогневої підтримки солдат Михайло Данилюк отримав тяжкі чисельні поранення», – йдеться в повідомленні.

Поховання відбулося 25 грудня на Костівському кладовищі.

Агентство Телевидения Новости