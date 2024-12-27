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Два місяці триватиме підготовка українських військовослужбовців, – Сирський

Два місяці триватиме підготовка українських військовослужбовців, – Сирський

В Україні працюють над створенням усіх умов для мінімум 2-місячної підготовки новобранців до участі в бойових діях.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду, в якій обговорив питання підготовки військовослужбовців за підсумками року, повідомляє УНІАН.

У роботі брали участь начальник Генштабу Анатолій Баргилевич, заступник Головнокомандувача Олег Апостол, а також керівники структурних підрозділів Генерального штабу, командувачі різних видів і родів військ та командири окремих бойових частин.

«Наразі працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці. Адже якісна підготовка – це насамперед збережене життя та здоров’я наших воїнів», – ідеться в повідомленні Головнокомандувача у Facebook.

Сирський наголосив, що, згідно з його ухваленими рішеннями, вже є результати. Замість 30-денного навчання, яке було раніше, є перші «випуски» військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) протягом півтора місяця.

Після цього новобранці ще мають пройти курс новачка у військовій частині – 5-14 діб. Хоча, за словами Сирського, ця вимога не завжди дотримується в нинішніх умовах інтенсивних боїв.

«Наголосив на необхідності забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири мають максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою», – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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