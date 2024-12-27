До восьми років ув’язнення заочно засуджено гауляйтера Харківського району

Завдяки доказовій базі Служби безпеки вісім років позбавлення волі заочно отримав колаборант, який під час окупації селища Козача Лопань Харківської області добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У минулому колаборант двічі був депутатом від забороненої «Партії регіонів». Після початку російської агресії проти України він заснував бізнес на території держави-агресора у російському Бєлгороді, займаючись там виробничою діяльністю та сплачуючи податки до бюджету рф.

За даними слідства, у липні 2022 року зловмисник з власної згоди був призначений росіянами на посаду в.о. голови тимчасової цивільної адміністрації Харківського району, яка розміщувалася в селищі Козача Лопань.

З липня до вересня він регулярно проводив наради з керівниками підприємств та установ, що залишилися на окупованій території, а також виконував інші організаційно-розпорядчі функції у незаконному органі влади російсько-окупаційних військ.

Крім цього, гауляйтер виступав перед камерами російських пропагандистів, розповсюджуючи кремлівські наративи, спрямовані на дискредитацію Збройних Сил України.

Напередодні звільнення села від окупантів зловмисник втік до росії, де поки що переховується від українського правосуддя.

Співробітники СБУ викрили злочинну діяльність зловмисника та заочно оголосили йому підозру під час проведення стабілізаційних заходів на деокупованих територіях навесні 2023 року.

На підставі зібраних СБУ доказів суд заочно визнав зловмисника винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім цього, йому заборонено обiймати посади в органах державної влади, державного у правлiння, мiсцевого самоврядування, пов’язанi з наданням публiчних послуг, виконанням органiзацiйно-розпорядчих та адмiнiстративно-господарських функцiй строком на 12 рокiв.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання засудженого.

Агентство Телевидения Новости