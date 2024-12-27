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Окупанти за підтримки авіації штурмують позиції ЗСУ на Харківщині: де тривають бої

Окупанти за підтримки авіації штурмують позиції ЗСУ на Харківщині: де тривають бої

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 27 грудня. Триває 1038 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби на фронті відбулося 100 бойових зіткнень. Від ворожих артилерійських обстрілів з території росії постраждали райони населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей, такі як Порозок, Семенівка, Тимофіївка, Великий Прикіл та Тур’я; з РСЗВ ворог вдарив по Великій Писарівці. Крім цього, окупанти завдали авіаційних ударів КАБами по Осоївці та Угроїдам, а також некерованими авіаракетами били по Олександрівці та Попівці. 

Сьогодні на Харківському напрямку російські загарбники двічі штурмували оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська, триває бій. Ворожа авіація вдарила некерованими авіаційними ракетами по Ветеринарному та Козачій Лопані.

На Куп’янському напрямку противник за підтримки штурмової авіації двічі активно йшов на позиції підрозділів ЗСУ у районах Лозової.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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