У Харкові чоловік ошукував громадян під приводом продажу автомобілів для ЗСУ

23-річний безробітний харків’янин розміщував на Інтернет-платформі оголошення з продажу автомобілів для військових на умовах передплати. Після одержання грошей на банківську картку блокував замовників.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Зловмисник розміщував на сайті оголошення з продажу автомобілів для військових за привабливими цінами та на умовах передплати на вказану ним банківську картку. Спілкування здійснював за допомогою месенджерів в соціальних мережах. Щойно гроші потенційного покупця надходили на банківський рахунок зловмисника, він видаляв оголошення на сайті, не виходив на зв’язок та блокував замовника. Надалі створював аналогічне оголошення з іншою маркою авто. За оперативними даними, чоловік ошукав щонайменше восьмеро громадян, від яких отримав від 10 тисяч до 100 тисяч гривень.

За місцем мешкання фігуранта проведено обшук та вилучено мобільні телефони, банківські картки.

Встановлюються особи спільників зловмисника та повне коло потерпілих.

Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі терміном до трьох років.

Агентство Телевидения Новости