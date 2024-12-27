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Вибухове поранення дістав чоловік внаслідок обстрілу Куп’янщини
Сьогодні, 27 грудня близько 11:00, росіяни здійснили обстріл села Рідкодуб Купʼянського району Харківської області. 58-річний чоловік дістав вибухове поранення.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
У населеному пункті пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі приміщення.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).