Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:16
Просмотров: 62

На Харківщині працівниця банку продавала конфіденційну інформацію про клієнтів

На Харківщині працівниця банку продавала конфіденційну інформацію про клієнтів

Співробітниця банківської установи на Харківщині передавала знайомому конфіденційну інформацію про клієнтів банку. Зловмисниці загрожує до п’яти  років позбавлення волі.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

58-річна жителька Харківської області обіймала посаду провідного економіста банку та, відповідно до посадової інструкції, мала доступ до інформації, що становить  банківську та комерційну таємницю, носить службовий чи конфіденційний характер згідно з чинним законодавством України.

Встановлено, що фігурантка погодилась на пропозицію малознайомого чоловіка щодо надання йому конфіденційної інформації про клієнтів банку за винагороду. Таким чином вона порушила зобов’язання про нерозголошення інформації, отриманої в процесі роботи, та здійснила  несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом.

Інформацію передавала за допомогою месенджерів, винагороду від спільника отримувала на свій банківський рахунок. Встановлено, що замовника цікавили дані клієнтів, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, а сам він знаходиться на території країни-агресора.

В робочому кабінеті та за місцем мешкання фігурантки правоохоронці провели обшуки, в ході яких вилучили речові докази.

Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Поліцейські завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт. Підсудній загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 