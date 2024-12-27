На Харківщині працівниця банку продавала конфіденційну інформацію про клієнтів

Співробітниця банківської установи на Харківщині передавала знайомому конфіденційну інформацію про клієнтів банку. Зловмисниці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

58-річна жителька Харківської області обіймала посаду провідного економіста банку та, відповідно до посадової інструкції, мала доступ до інформації, що становить банківську та комерційну таємницю, носить службовий чи конфіденційний характер згідно з чинним законодавством України.

Встановлено, що фігурантка погодилась на пропозицію малознайомого чоловіка щодо надання йому конфіденційної інформації про клієнтів банку за винагороду. Таким чином вона порушила зобов’язання про нерозголошення інформації, отриманої в процесі роботи, та здійснила несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом.

Інформацію передавала за допомогою месенджерів, винагороду від спільника отримувала на свій банківський рахунок. Встановлено, що замовника цікавили дані клієнтів, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, а сам він знаходиться на території країни-агресора.

В робочому кабінеті та за місцем мешкання фігурантки правоохоронці провели обшуки, в ході яких вилучили речові докази.

Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Поліцейські завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт. Підсудній загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости