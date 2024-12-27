У Харківському ОТЦК спростували інформацію про масові обшуки – в поліції розповіли деталі

Сьогодні в поліції Харківщини повідомили, що посадових осіб РТЦК та ВЛК викрили у скоєнні ряду злочинів у сфері забезпечення призову та мобілізації. За даними правоохоронців, протягом 2020-2024 років зловмисники безпідставно виключали з обліку військовозобов’язаних осіб, а також прокручували оборудки із виплатою заробітної плати особам, які фактично не проходять службу.

Як повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, у службовців РТЦК та ВЛК, які змовилися та «заробляли» на ухилянтах, проведено 39 обшуків.

У Харківському ОТЦК та СП заявили, що чинним військовослужбовцям та працівникам РТЦК та СП міста Харкова та області наразі підозр не оголошувалося.

«Усі ТЦК та СП продовжують виконувати завдання у повному складі відповідно до визначених завдань. Інформація про реальних фігурантів досудового розслідування у Харківському ОТЦК та СП відсутня», – йдеться в повідомленні.

Також в ТЦК закликали представників ЗМІ та громадськість уникати «поширення неперевірених даних і спекулятивних тверджень та користуватися офіційними джерелами інформації».

Своєю чергою пресслужба поліції Харківщини повідомила деталі розслідуванні. За даними правоохоронців, посадові особи одного з районних ТЦК та військово-лікарської комісії при ньому змовилися та вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що мали наслідком прийняття рішення про визнання осіб непридатними або обмежено придатними до проходження військової служби та виключення їх з військового обліку. Також вони сприяли переправленню громадян через державний кордон України.

Наразі правоохоронці провели 39 санкціонованих обшуків за місцем мешкання, в транспортних засобах та в службових кабінетах осіб, які причетні до скоєння кримінальних правопорушень. Вилучені понад 180 тисяч долара, майже 20 тисяч євро та пів мільйона гривень, мобільні телефони, чорнові записи, комп’ютерна техніка, військово-облікові та медичні документи. На вилучене майно накладено арешти.

Досудове розслідування триває. Проводиться аналіз вилучених документів та допит свідків, перевіряються особи, які перетнули український кордон, призначено ряд експертиз, вирішується питання про притягнення усіх причетних до злочинів до кримінальної відповідальності.

Агентство Телевидения Новости