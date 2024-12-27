У Золочівській громаді створили організацію «Захисників і захисниць України»

На Харківщині у Золочівській громаді створено організацію «Захисників і захисниць України». На різних напрямках фронту зараз перебувають понад 800 жителів громади. Деякі з них зникли безвісти або перебувають у полоні, інші після повернення додому стикаються з викликами мирного життя, зокрема бюрократичними труднощами та необхідністю опановувати нові професії.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Для обговорення проблем захисників запросили представників місцевих громадських організацій, керівників пенсійного відділу, територіального центру комплектування, медичних установ, а також активістів і представників спілок ветеранів, родин загиблих, інвалідів війни.

Представники Харківського центру професійно-технічної освіти запропонували демобілізованим пройти курси підвищення кваліфікації або навчитися нових професій, затребуваних на ринку праці, таких як оператор агродронів, токар або фрезерувальник.

На зустрічі обговорили питання соціального захисту, медичного забезпечення, психологічної реабілітації, оздоровлення дітей, патріотичного виховання та вшанування пам’яті загиблих. Захисникам запропонували заповнити анкети для визначення їхніх потреб. На основі цього буде підготовлено пропозиції для вдосконалення законодавства.

Селищна рада ініціювала створення хабу для підтримки демобілізованих захисників, який займатиметься розв’язанням актуальних питань.

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