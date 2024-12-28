На Харківщині виявили водія з підробленими документами

Патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

27 грудня вдень, на дорожній станції патрульної поліції наші патрульні зупинили автомобіль ВАЗ для перевірки.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних таке посвідчення водія громадянину не видавалось.

Кермувальник зізнався, що придбав підроблений документ через мережу інтернет за 15 тисяч гривень.

Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ

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