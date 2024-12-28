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Синєгубов розповів про ситуацію з опаленням у Харкові та області

Синєгубов розповів про ситуацію з опаленням у Харкові та області

Триває процес відновлення теплопостачання у місті Харків та населених пунктах Харківського району.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Продовжуються роботи з підключення опалення у багатоквартирних будинках кількох районів Харкова.

Станом на зараз залишають без опалення близько 85 тисяч абонентів Харкова та 27 тисяч абонентів громад Харківського району.

Усі профільні служби працюють над підключенням тепла до домівок людей.

Агентство Телевидения Новости

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