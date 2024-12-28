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Харківська ОВА та облрада відзначили нагородами кращих спортсменів області

Харківська ОВА та облрада відзначили нагородами кращих спортсменів області

На Харківщині підбили підсумки спортивних досягнень за 2024 рік.

На заході «Спортивне сузір’я – 2024 року» ХОВА та облрада відзначили кращих спортсменів області.

«Попри складні часи, харківські спортсмени продовжують підкорювати спортивні вершини. На Олімпійських та Паралімпійських іграх Харківщину гідно представляли відповідно 8 та 9 спортсменів. Наші атлети регулярно здобувають медалі на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях, демонструючи незламний дух українського народу та популяризуючи Україну та, зокрема, Харківщину на світовій спортивній арені», – зазначив Роман Семенуха.

Почесні нагороди спортсменам, тренерам та спортивним організаціям, які досягли значних успіхів у 2024 році вручили заступник начальника ХОВА Роман Семенуха та голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко.

«Дякую кожному за надможливі зусилля для того, щоб Харківщина звучала на всіх майданчиках України та поза її межами. Кожен з вас є справжнім героєм. Ваші перемоги – це не просто медалі та кубки, це потужний сигнал усьому світу про те, що Україна – це країна сильних духом людей. Єднаймося і працюймо задля Перемоги», – наголосила голова Харківської обласної ради.

Агентство Телевидения Новости

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