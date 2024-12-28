Харківська ОВА та облрада відзначили нагородами кращих спортсменів області

На Харківщині підбили підсумки спортивних досягнень за 2024 рік.

На заході «Спортивне сузір’я – 2024 року» ХОВА та облрада відзначили кращих спортсменів області.

«Попри складні часи, харківські спортсмени продовжують підкорювати спортивні вершини. На Олімпійських та Паралімпійських іграх Харківщину гідно представляли відповідно 8 та 9 спортсменів. Наші атлети регулярно здобувають медалі на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях, демонструючи незламний дух українського народу та популяризуючи Україну та, зокрема, Харківщину на світовій спортивній арені», – зазначив Роман Семенуха.

Почесні нагороди спортсменам, тренерам та спортивним організаціям, які досягли значних успіхів у 2024 році вручили заступник начальника ХОВА Роман Семенуха та голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко.

«Дякую кожному за надможливі зусилля для того, щоб Харківщина звучала на всіх майданчиках України та поза її межами. Кожен з вас є справжнім героєм. Ваші перемоги – це не просто медалі та кубки, це потужний сигнал усьому світу про те, що Україна – це країна сильних духом людей. Єднаймося і працюймо задля Перемоги», – наголосила голова Харківської обласної ради.

Агентство Телевидения Новости