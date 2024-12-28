У Харкові під час пожежі рятувальники виявили тіло загиблої жінки

28 грудня о 7:10 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому секторі Шевченківського району міста Харкова.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горів дах та кімната будинку на площі 30 м кв. На місці пожежі виявлено тіло загиблої жінки, дані якої встановлюються.

О 11:20 пожежу було ліквідовано. Причина її виникнення наразі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости