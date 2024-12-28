Сьогодні на Харківщині поліція затримала чоловіка: обікрав автомат з питною водою

В Чугуєві поліцейські розшукали чоловіка за крадіжку коштів з автомата для продажу води.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Оперативники кримінальної поліції викрили у скоєнні злочину 33-річного раніше судимого за майнові злочини місцевого мешканця. Сума матеріального збитку становить майже 5 тисяч гривень.

28 грудня близько 8:30 до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку від працівника підприємства, котрий займається реалізацією питної води. Зі слів заявника, невідомий пошкодив торговий автомат з водою та виніс звідти гроші.

Оперативники кримінальної поліції провели низку розшукових заходів та вже за декілька годин встановили особу підозрюваного.

Слідчим Чугуївського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Агентство Телевидения Новости