Сьогодні на Харківщині поліція затримала чоловіка: обікрав автомат з питною водою
В Чугуєві поліцейські розшукали чоловіка за крадіжку коштів з автомата для продажу води.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Оперативники кримінальної поліції викрили у скоєнні злочину 33-річного раніше судимого за майнові злочини місцевого мешканця. Сума матеріального збитку становить майже 5 тисяч гривень.
28 грудня близько 8:30 до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку від працівника підприємства, котрий займається реалізацією питної води. Зі слів заявника, невідомий пошкодив торговий автомат з водою та виніс звідти гроші.
Оперативники кримінальної поліції провели низку розшукових заходів та вже за декілька годин встановили особу підозрюваного.
Слідчим Чугуївського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.